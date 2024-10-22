У Львові підприємницю оштрафували за лайку у Viber на символічну суму

Суд оштрафував підприємницю за нецензурну лексику у соціальній мережі

Личаківський районний суд Львова ухвалив вирок місцевій підприємниці. Її визнали винною у дрібному хуліганстві та призначили штраф у 51 гривню.

Про це повідомляє Lviv. Media. Інцидент стався 17 липня близько 20:36. Фігурант справи, перебуваючи у відрядженні на Закарпатті, відправила повідомлення з нецензурною лайкою в соціальній мережі Viber.

У ухвалі суду йдеться про те, що вона образила потерпілого і "послала" його. Ім’я потерпілого не називається.

Потерпілий повідомив, що не тільки він побачив це повідомлення, а й низку інших людей. У матеріалах справи йдеться про те, що дії підприємниці "завдали істотної шкоди репутації та гідності" потерпілого.

На засіданні суду жінка визнала свою провину. Їй призначили штраф за дрібне хуліганство 51 гривень, а також судовий збір 606 гривень.

За даними аналітичної платформи YouControl, ця порушниця зареєстрована як фізична особа-підприємець у Винниках на вулиці Лисика. Вона займається консультуваннями з питань управління та комерційної діяльності.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Дніпрі директор ліцею дозволила собі нецензурно вилаятися на адресу учнів.