Росія будує вежу поряд з Керченським мостом: навіщо

Споруджують вежу біля 10 прольоту мосту

Росіяни нарощують потужності протиповітряної оборони (ППО) поряд з Керченським мостом. Центр журналістських розслідувань повідомляє про будівництво третьої вежі з комплексом "Панцир-С1М". Роботи ведуться з кінця листопада 2024 року.

Нова вежа складається з двох частин: внутрішньої — вежі-трансформера зі сходами, та зовнішньої — металевого каркаса, який фіксує всю конструкцію. На верхівці каркаса розташовується бойовий модуль комплексу "Панцир-С1М". Інформацію про це підтвердив представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише "Кримський вітер".

Фотографії засвідчують, що спорудження відбувається приблизно біля 10-го прольоту мосту, якщо рахувати від його арки. Раніше дві подібні вежі були виявлені наприкінці вересня.

Технічні характеристики комплексу

Комплекс "Панцир-С1" має значні можливості:

ураження цілей на висоті до 15 кілометрів;

радіус дії — 20 кілометрів;

можливість об'єднання в групи для розширення зони захисту.

За словами Плетенчука, чим вище розташована система ППО, тим більший простір вона може контролювати. Плетенчук також згадав про попередній досвід використання "Панцир-С" на кораблі "Аскольд" у Криму, зазначивши, що ефективність таких систем може бути різною.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що ГУР продовжує марафон кібератак в окупованому Криму. Вони поклали зв'язок та "вимкнули" Керченський міст.