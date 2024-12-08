Россия строит башню рядом с Керченским мостом: зачем

Строят башню около 10 пролета моста

Россияне наращивают мощности противовоздушной обороны (ПВО) рядом с Керченским мостом. Центр журналистских расследований сообщает о строительстве третьей башни с комплексом "Панцирь-С1М". Работы ведутся с конца ноября 2024 года.

Новая башня состоит из двух частей: внутренней – башни-трансформера с лестницей, и наружной – металлического каркаса, фиксирующего всю конструкцию. На верхушке каркаса размещается боевой модуль комплекса "Панцирь-С1М". Информацию об этом подтвердил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет "Крымский ветер".

Фотографии свидетельствуют, что сооружение происходит примерно около 10 пролета моста, если считать от его арки. Ранее две подобные башни были обнаружены в конце сентября.

Технические характеристики комплекса

Комплекс "Панцирь-С1" имеет значительные возможности:

поражение целей на высоте до 15 км;

радиус действия – 20 километров;

возможность объединения в группы для расширения зоны защиты.

По словам Плетенчука, чем выше расположена система ПВО, тем большее пространство она может контролировать. Плетенчук также упомянул о предыдущем опыте использования "Панцирь-С" на корабле "Аскольд" в Крыму, отметив, что эффективность таких систем может быть разной.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что ГУР продолжает марафон кибератак в оккупированном Крыму. Они положили связь и "выключили" Керченский мост.