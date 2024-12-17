Суд покарав священника УПЦ (МП) за вихваляння Путіна: який термін він отримав

До набуття чинності священник перебуватиме в СІЗО

Священника Вінницької єпархії УПЦ (МП), протоієрея Євгена Кошельника засудили до п’яти років ув’язнення. Він поширював російську пропаганду та антиукраїнські заяви у мережі.

Про це повідомила пресслужба Калинівського районного суду у вівторок, 17 грудня. Зазначається, що його звинуватили у другій та третій частинах статті 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання або заперечення російської збройної агресії).

Суд вирішив засудити священника на п’ять років позбавлення волі без конфіскації майна. Також йому змінили запобіжний захід з нічного домашнього арешту на утримання під вартою.

"Взяти обвинуваченого під варту в залі суду негайно, та утримувати його під вартою у слідчому ізоляторі Державної установи "Вінницька установа виконання покарань (№1)", до вступу вироку в законну силу, після чого його виконати", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, 21 серпня 2024 року Кошельнику вручили підозру. За даними СБУ, він вихваляв главу Кремля Володимира Путіна у спілкуванні з парафіянами, а також розповсюджував наративи російської пропаганди у своєму telegram-каналі.

Як повідомлялося раніше, нещодавно на Харківщині затримали клірика УПЦ (МП), який зливав росіянам інформацію про пересування української техніки.