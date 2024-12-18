Священники УПЦ МП не разрешили занести в храм тело погибшего военного: скандал на Волыни

Настоятель храма Святителя Василия Великого Православной церкви Украины в Старой Выжевке не разрешил внести тело воина в храм.

Священники УПЦ МП не разрешили занести в церковь тело воина Василия Солодухи, погибшего за всех нас на фронте. Чин похорон совершали под воротами.

О случившемся рассказала на своем фейсбуке Olena Chebeliuk.

Обряд погребения тела Героя проводили украинские священники из Православной церкви Украины. Но единственная церковь в этой деревне — до сих пор в подчинении УПЦ МП.

"И гроб с телом воина, приехавших отпеть его священников ПЦУ родных и сотни людей, пришедших на похороны, местный поп и тупые прихожане не пустили в церковь…", — говорится в сообщении.

Когда процессия дошла до храма и остановилась перед ним, несколько человек закрыли ворота, показывая, что не дадут внести на территорию тело Героя. Накануне, как пишет местная журналистка Валентина Блинова, к матери павшего военного подходили священник местной церкви и Старижневский поселковый голова. Они просили родителей погибшего отказаться от идеи, чтобы Василия отпевали священники украинской ПЦУ. Но родители отказались. Так что занести тело Героя не позволили и погребение проводили перед закрытыми воротами.

Также ранее "Телеграф" также писал о том, что вокруг захоронений Героев на Лесном кладбище Киева снова бушуют скандалы.