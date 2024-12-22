Мариуполь в оккупации будто откатился на 40-50 лет (предновогодние фото)
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Церемония открытия насмешила сеть
В оккупированном россиянами Мариуполе открыли главную елку города. В сети церемонию открытия назвали "откатом на 40-50 лет в прошлое".
Кадрами поделились местные telegram-каналы. На них заметно, что оккупационная администрация отнеслась к проведению праздника откровенно наплевательски.
"Объективно то, что было в 2021-2022 году в Мариуполе и сейчас — это небо и земля. Даже в отношении и организации праздников", — сообщил "Мариуполь сейчас".
Другие пользователи сети отметили, что выступление пожилых женщин на сцене явно рассчитано на старшее поколение, а другие предложили также пустить на сцену пионеров с барабанами.
Также много вопросов вызвали костюмы сказочных персонажей, которые были замечены на мероприятиях.
Очевидно, они были настолько "хороши", что свое "восхищение" высказали даже в российских каналах.
В украинском сегменте критика была более жесткой.
Как сообщалось ранее, оккупационные "власти" массово завозят россиян в Мариуполь, раздавая им квартиры. Местным жителям же приходится терпеть постоянные отключения света и тепла.