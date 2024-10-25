Не лише Росія: скільки українців утримують у Білорусі за політичними статтями

Режим Лукашенка тримає у в’язницях неугодних громадян, у тому числі й наших співвітчизників

У Білорусі, де понад 30 років править авторитарний режим на чолі з Олександром Лукашенком, утримуються у в’язницях щонайменше 12 громадян України. Їх звинувачують за політичними мотивами та інкримінують їм "агентурну діяльність", "шпигунство", а також інші статті.

Про це заявив правозахисний центр "Вясна". Йдеться про таких громадян України, як В’ячеслав Бородій, Іван Ліхолат, Юрій Бондаренко, Артем Маковей, Марія Місюк, Михайло Столярчук, Дмитро Гудик, Сергій Бойко, Андрій Шмай, Олександр Котович тощо.

Українців у Білорусі переслідують за звинуваченням у співпраці з українськими спецслужбами.

Про цих людей розповідають пропагандисти на білоруських телеканалах, а самі суди найчастіше відбуваються у закритому режимі. Наприклад, українського єгеря В’ячеслава Бородія було затримано восени 2023 року в Єльському районі Білорусі, який межує з Житомирською областю України. У жовтні 2024 року над ним розпочався суд за звинуваченням у "агентурній діяльності".

Марію Місюк також звинуватили у співпраці з українськими спецслужбами. І хоча справа до суду поки не дійшла, про долю громадянки України наразі мало відомо.

Раніше "Телеграф" писав, що Ігор Тишкевич розповів, чому різко змінилася риторика Лукашенка щодо України та Зеленського.