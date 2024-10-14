У російських в’язницях зеків-мігрантів примушують йти на війну проти України

Ув'язнених катують та всіляко принижують

Ув'язнених з Таджикистану та Узбекистану, які відбувають покарання у російських в’язницях, змушують йти воювати проти України. Ситуація настільки критична, що багато ув'язнених мігрантів розглядають самогубство як єдиний вихід.

Про це повідомляє видання "Медуза LIVE" з посиланням на редакцію "Настоящего времени". Так, до редакції одного з підрозділів "Радіо Свобода" звернувся 32-річний громадянин Таджикистану Джовід, який відбуває семирічний термін у російській колонії.

За його словами, адміністрація ВК примушує його та інших громадян Узбекистану та Таджикистану перейти у російське громадянство та підписати контракт для відправки на фронт. Про це пише "Озоди" (ще один проєкт "Радіо Свобода").

"Люди не знають, що робити. Кажуть, зведемо рахунки з життям, але не відмовимося від громадянства і не поїдемо на війну. Вони вважають, що краще піти на суїцид, ніж відвернутися від батьківщини та йти воювати", — розповів Джовід.

"Якщо не підпишешся – поміщають у штрафний ізолятор. Якщо підписуєш відмовну від громадянства, заяву відправляють до Таджикистану. Потім оформляють необхідні папери та посилають на війну. Не знаю, можливо, вони самі нашими іменами підпишуть папери. Тут все що завгодно може статися".

Також, за словами Джовіда, наглядачі колонії всіляко ображають мігрантів та закликають інших ув'язнених бити їх. За його словами, мігранти з Центральної Азії у безвихідному становищі.

Він не знає, скільки ув'язнених вже підписали контракт, але каже, що він і кілька його знайомих співвітчизників не хочуть відмовлятися від громадянства Таджикистану – і за це зазнають додаткового тиску.

"Днями склали список, пригрозили, що, попри громадянство, відправлять на війну в Україну. Можливо, всі катування саме пов'язані з цими планами. Вони хочуть довести людей до такого стану, щоб люди вважали за краще загинути на війні, ніж терпіти приниження наглядачів", — сказано у листі ув'язнених.

"Вони кажуть, що кого хочуть, того і пошлють на війну. Пропонують йти туди за своєю ініціативою: у цьому випадку, кажуть, потрапите у найкращі місця. А якщо відправлять примусово, то направлять прямо на передову, де жодних шансів вижити немає", – пишуть мігранти.

За словами Джовіда, у колонії ширяться чутки про те, що ті, хто підписав контракт — на фронті гинуть на другий-третій день. Шансів вижити — немає.

"Розкажіть, будь ласка, про це у ваших ЗМІ, щоб хтось з офіційних осіб відреагували на це. Людей з в'язниць примусово відвозять на війну!" — закінчили свого листа мігранти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни вербують українських підлітків та змушують їх палити автівки військових. Спецслужби РФ, за даними слідчих, вербують дітей від 13 років, обіцяючи їм грошові винагороди за такі злочини.