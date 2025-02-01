Вбивцю військового ТЦК на Полтавщині затримано. Що про нього відомо

Поліція затримала чоловіка, який 1 лютого в місті Пирятин Полтавської області під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру застрелив військового. Затримано також мобілізованого, який втік з місця злочину разом з ним.

Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов. Він розповів, що стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник — мешканець Полтави 1988 року народження. Під час обшуку слідчі знайшли та вилучили зброю, з якої було вбито військовослужбовця.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів. Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 та ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру чоловік погрожуючи мисливською рушницею, вимагав від військового віддати зброю. Після відмови злочинець відкрив вогонь, смертельно поранивши солдата. Після цього він забрав автомат загиблого та втік разом з одним із військовозобов'язаних.

Як розповідав "Телеграф", в одному з районів Івано-Франківська співробітники шиномонтажу "TopShyna" почали перешкоджати виконанню службових обов’язків працівникові ТЦК та поліцейському, які прийшли на СТО з метою уточнення облікових даних. Чоловіки поводилися агресивно і провокували конфлікт.