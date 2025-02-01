Отец с сыном "заказали" похищение близкого человека, чтобы завладеть его деньгами (фото, видео)

Злоумышленников хотят объявить в розыск

Отец и сын решили "заказать" своего родственника, чтобы получить значительную сумму денег. Родственник оказался сыном одного и младшим братом другого мужчины.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, для разоблачения преступления пришлось провести инсценировку похищения. Теперь злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Отмечается, что преступники в начале 2022 уехали в Хорватию, в то время как их родственник остался в Запорожье, где занимался криптовалютой. Позже у них возникли финансовые разногласия, а чтобы их "уладить" было решено мужчину похитить и выбить из него доступ к криптокошельку.

"По замыслам заказчиков, младшего брата должны были похитить и подвергнуть пыткам, чтобы заставить его отдать им флешку с доступами к криптокошельку, на котором якобы есть 500 000 долларов. Чтобы сохранить жизнь потерпевшего, оперативники ДСР и следователи полиции инсценировали его похищение", — говорится в сообщении.

После этого, старшему брату отправили фотографии с якобы подтверждением избиения похищенного, а отец тем временем начал звонить своей бывшей жене с предложением помочь освободить сына. Для этого ей надо было передать флешку и перечислить злоумышленникам деньги.

Теперь заказчикам грозит до 12 лет лишения свободы. Их намерены объявить в розыск.

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