"Липова" інвалідність та 170 тисяч компенсації: топчиновника КМВА підозрюють у підробці документів

Він 2 роки отримував виплати з інвалідності — довідку "намалював" сам

Першого заступника директора Департаменту містобудування КМДА підозрюють в оформленні фейкової інвалідності 2 групи. Правоохоронці викрили чиновника у підробці відповідних документів.

За даними слідства, посадовець незаконно оформив другу групу інвалідності для отримання броні від мобілізації та соціальних виплат. За даними LIGA.net, мова йде про Олександра Яструбенка.

Упродовж 2023-2024 років Яструбенко отримав 170 тисяч гривень державних компенсацій за нібито "часткову втрату дієздатності". СБУ та Національна поліція встановили, що у 2022 році під час обстеження столичний кардіолог не виявив у посадовця жодних проблем зі здоров'ям.

Після цього Яструбенко власноруч підробив бланк медичного закладу, вписавши неправдиві дані про серцеві захворювання. Через рік історія повторилася – отримавши висновок про відсутність захворювань, він знову сфальсифікував медичні показники.

На підставі підроблених документів спеціалізована кардіологічна МСЕК призначила посадовцю другу групу інвалідності до липня 2025 року.

Що цікавого у декларації Олександра Яструбенка

За офіційними даними, Яструбенко володіє чималим майном. Більшість із нього — у Покровську, що на Донеччині. У спільній власності з дружиною Оленою має житловий будинок площею 203,9 квадратного метра та земельну ділянку 796 квадратних метрів у Покровську.

Родина мешкає в Києві у службовій квартирі площею 61,5 квадратного метра, яка належить КП "Спецжитлофонд". У декларації є згадка про ще дві квартири в Києві, які належать родичам Яструбенка. При цьому в декларації стоїть позначка "Об'єкт повністю або частково побудований з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або члена його сім'ї", що свідчить про те, що сам Яструбенко або його родина брали участь у фінансуванні будівництва цих квартир, хоча формально вони записані на родичів.

Торік посадовець заробив 753 887 гривень зарплати та отримав пенсію у розмірі 86 915 гривень. Його дружина Олена задекларувала дохід від продажу майна в сумі 780 тисяч гривень та зарплату. Родина користується одним автомобілем Toyota RAV-4 Hybrid 2016 року випуску. Також Олександр отримав у 2023 році пенсію з інвалідності у розмірі 86915 грн.

Також раніше "Телеграф" писав, що очільнику департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації (КМДА) повідомили про підозру за аналогічне порушення. Він незаконно оформив собі ІІ групу інвалідності.