Что известно об убийцах сотрудника ТЦК в Полтавской области, и какое наказание им грозит (фото)

Мужчин обвиняют в тяжелых статьях

В пятницу, 31 января, в Полтавской области мужчина застрелил сотрудника ТЦК, забрал его автомат и сбежал с одним из мобилизированных. Подозреваемых быстро задержали, а 2 февраля вручили подозрения.

Новые детали раскрыла пресс-служба Офиса генпрокурора. Отмечается, что один из задержанных оказался жителем Лубен, а второй родом из Полтавы.

Известно, что житель Полтавы 1984 года рождения был мобилизирован и вместе с другими людьми в сопровождении военнослужащих направлялся на учения в воинскую часть. Служить он не хотел, а потому по пути несколько раз звонил знакомому, сообщая тому маршрут автобуса.

Житель Лубен 1984 года рождения догнал автобус в Пирятине, когда тот остановился на заправочной станции. Там он угрожал военным охотничьим ружьем и потребовал от них сдать оружие. Когда сопровождающие отказались, злоумышленник выстрелил в одного из сотрудников ТЦК и нанес ему смертельное ранение. Затем он забрал его автомат и скрылся с подельником с места преступления.

Мужчин нашли спустя пару часов. У жителя Лубен изъяли ружье, патроны, два корпуса от гранат и другие вещественные доказательства. Автомат убитого военнослужащего нашли в лесополосе.

Злоумышленникам теперь грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. Однако если суд признает отягощающие обстоятельства, то они могут получить вплоть до пожизненного срока.

Как сообщалось ранее, 1 февраля в ТЦК города Ровно прогремел мощный взрыв. Из-за этого погиб один человек, а еще шесть получили ранения.