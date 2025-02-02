"Все не стається раптово": Драпатий прокоментував убивства військових ТЦК

Вбивства військових є неприпустимими, вважає Драпатий

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий прокоментував нещодавні напади на співробітників ТЦК у Полтаві та Рівному — обидва випадки закінчилися загибеллю військових.

Про це він написав у Facebook. Він назвав вбивства військових у тилу "червоною лінією, яку не можна перетинати". Також він додав, що українці не повинні мовчки спостерігати за ненавистю, що наростає, до військовослужбовців.

"Все не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог", — заявив Драпатий.

За словами Драпатого, якщо українське суспільство переварить напади на ТЦК, то це стане діагнозом для всієї України.

"Поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість. Зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується гідність", — зазначив Драпатий.

Нагадаємо, 1 лютого у Полтавській області на автозаправці вистрілили у співробітника ТЦК, від чого військовослужбовець загинув. Пізніше злочинця було затримано.

Аналогічний злочин стався у Рівному того ж дня. У приміщенні місцевого ТЦК пролунав вибух, який забрав життя однієї людини. Ще шестеро людей отримали поранення.

Раніше "Телеграф"розповідав про те, що вбивство військового ТЦК обростає новими подробицями. Журналістам удалося з’ясувати деталі страшного злочину.