Скільки заробляє голова окупованої області: документ (фото)

Артем Лисогор отримав майже 76 тисяч гривень зарплати за січень 2025 року.

Заробітна плата голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора становить майже 100 тисяч гривень на місяць. За рік чиновник отримав на руки понад 800 тисяч гривень.

Про це йдеться у відповіді Луганської ОВА на запит "Телеграфа". Там навели інформацію про посадовий оклад голови Луганської ОВА Артема Лисогора. Зокрема, у січні 2025 року склав 76 042 гривень.

Після вирахування податків та зборів, чиновник отримав на руки 76 042 гривень.

Загалом, протягом 2024 року Артему Лисогору було нараховано 1 039 977 гривень посадового окладу. Після вирахування податків та зборів, він отримав 833 879 гривень.

Варто зазначити, що протягом 2024 року голова Луганської ОВА не отримував матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та матеріальну допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки.

Будинок на Житомирщині та автопарк: що задекларував голова Луганської ОВА Артем Лисогор

Голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Артем Лисогор та його родина володіють житловим будинком, земельною ділянкою та автопарком. Про це свідчать дані з його декларації.

Нерухомість:

Артем Лисогор є власником житлового будинку площею 197,9 кв.м у селі Глибочиця Житомирської області (2020 рік).

Також йому належить земельна ділянка площею 90,8 кв.м там же (2020 рік).

Родина Лисогора користується житловим будинком площею 200 кв.м у місті Дніпро на умовах оренди (2023 рік).

Транспортні засоби:

Артем Лисогор володіє автомобілем ВАЗ 21099 (2004 року), мотоциклами SUZUKI VL 800 (2007 року) та HONDA GL1800 (2008 року).

Дружина чиновника, Інна Лисогор, володіє автомобілем CHEVROLET MALIBU (2012 року) та мотоциклом ZONTES ZT155-U1 (2021 року).

Цінні папери:

Артем Лисогор володіє 100 акціями ПАТ "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат" (1996 рік).

Доходи:

За 2024 рік Артем Лисогор отримав:

229 485 грн грошового забезпечення в Головному управлінні Національної поліції в Житомирській області.

1 049 299 грн заробітної плати в Луганській ОВА.

44 грн виплати донору в Комунальному закладі "Дніпропетровська обласна станція переливання крові".

Дружина чиновника отримала 258 грн додаткового блага в АТ "Універсал Банк".

Грошові активи:

Артем Лисогор зберігає 930 000 грн готівкою.

Ці дані відображають майновий стан Артема Лисогора та його родини згідно з його декларацією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яку суму у січні 2025 року отримав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Зазначається, що його зарплата перевищує "мінімалку" в 15 разів.