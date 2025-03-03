Сколько зарабатывает глава оккупированной области: документ (фото)

Артем Лысогор получил почти 76 тысяч гривен зарплаты за январь 2025 года.

Заработная плата главы Луганской областной военной администрации Артема Лысогора составляет почти 100 тысяч гривен в месяц. За год чиновник получил на руки более 800 тысяч гривен.

Об этом говорится в ответе Луганской ОВ на запрос "Телеграфа". Там привели информацию о должностном окладе главы Луганской ОВА Артема Лысогора. В частности, в январе 2025 составил 76 042 гривен.

После вычета налогов и сборов чиновник получил на руки 76 042 гривен.

Всего в течение 2024 года Артему Лысогору было начислено 1 039 977 гривен должностного оклада. После вычета налогов и сборов он получил 833 879 гривен.

Следует отметить, что в течение 2024 года глава Луганской ОВО не получал материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и материальную помощь на оздоровление во время предоставления ежегодного отпуска.

Дом на Житомирщине и автопарк: что задекларировал глава Луганской ОВА Артем Лысогор

Глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Артем Лысогор и его семья владеют жилым домом, земельным участком и автопарком. Об этом свидетельствуют данные по его декларации.

Недвижимость:

Артем Лысогор является владельцем жилого дома площадью 197,9 кв.м в селе Глубочица Житомирской области (2020 год).

Также ему принадлежит земельный участок площадью 90,8 кв.м. там же (2020 год).

Семья Лысогора пользуется жилым домом площадью 200 кв.м в городе Днепр на условиях аренды (2023 год).

Транспортные средства:

Артем Лисогор владеет автомобилем ВАЗ 21099 (2004), мотоциклами SUZUKI VL 800 (2007) и HONDA GL1800 (2008).

Жена чиновника, Инна Лисогор, владеет автомобилем CHEVROLET MALIBU (2012) и мотоциклом ZONTES ZT155-U1 (2021).

Ценные бумаги:

Артем Лисогор владеет 100 акциями ПАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат" (1996 год).

Доходы:

За 2024 год Артем Лысогор получил:

229485 грн денежного довольствия в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области.

1049299 грн заработной платы в Луганской ОВА.

44 грн выплаты донора в Коммунальном заведении "Днепропетровская областная станция переливания крови".

Жена чиновника получила 258 грн. дополнительного блага в АО "Универсал Банк".

Денежные активы:

Артем Лысогор хранит 930 000 грн наличными.

Эти данные отражают имущественное положение Артема Лысогора и его семьи согласно его декларации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какую сумму в январе 2025 года получил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов. Отмечается, что его зарплата превышает "минималку" в 15 раз.