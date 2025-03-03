Доплачують за держтаємницю? Скільки отримує голова Хмельницької ОВА

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у 2024 році отримав майже 800 тисяч гривень зарплати

Заробітна плата голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна за 2024 рік склала 798 545,98 грн до оподаткування.

Про це йдеться у відповіді Хмельницької ОВА на запит "Телеграфа". Згідно з офіційними даними, після відрахування податків і зборів посадовець отримав 631 046,92 грн. Матеріальної допомоги на оздоровлення та соціально-побутові питання у 2024 році він не отримував.

Оклад голови ОВА щомісяця змінювався, у грудні 2024 року він становив 94 338 грн. Також у структурі нарахувань передбачені доплати за роботу з державною таємницею, які сумарно за рік склали 91 908,73 грн, та компенсації за відрядження – 26 185,47 грн.

У січні 2025 року нарахована зарплата Сергія Тюріна склала 113 570,55 грн, з яких після податкових відрахувань виплачено 86 313,61 грн.

До речі, мінімальна зарплата в Україні наразі становить 8 тисяч гривень. Таким чином одна зарплата Сергія Тюріна за січень дорівнює понад 14 мінімалкам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яку суму у січні 2025 року отримав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Зазначається, що його зарплата перевищує "мінімалку" в 15 разів.