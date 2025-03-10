Підліток у Полтаві намагався залізти на вагон на залізниці та отримав удар струмом – що з ним зараз

Поліція розпочала досудове розслідування

У Полтаві неповнолітнього хлопця вразило електричним струмом, наразі він у лікарні. Це сталося 8 березня.

Про це повідомила Національна поліція Полтавської області. На вулиці Ползунова 17-річний юнак заліз на залізничний вагон-цистерну, де отримав удар струмом.

Зараз йому надають медичну допомогу.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею 128 про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Усі деталі події з’ясовуються.

Такий інцидент не є поодиноким. Високовольтні лінії та залізничні вагони є небезпечними об’єктами для людей, зокрема для підлітків, які часто не усвідомлюють усієї серйозності ситуації.

Поліція наголошує на необхідності дотримання правил безпеки в таких місцях, оскільки аналогічні інциденти можуть призвести до тяжких травм або навіть до летальних наслідків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі підлітка вбило струмом на залізниці.