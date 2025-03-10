Подросток в Полтаве пытался залезть на вагон на железной дороге и получил удар током – что с ним сейчас

Полиция начала досудебное расследование

В Полтаве несовершеннолетнего парня поразило электрическим током, пока он в больнице. Это произошло 8 марта.

Об этом сообщила Национальная полиция Полтавской области. На улице Ползунова 17-летний юноша залез на железнодорожный вагон-цистерну, где получил удар током.

Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Правоохранители начали досудебное расследование по статье 128 о неосторожном тяжелом или средней тяжести телесном повреждении. Все детали происшествия выясняются.

Такой инцидент не одинок. Высоковольтные линии и железнодорожные вагоны являются опасными объектами для людей, в частности для подростков, часто не осознающих всей серьезности ситуации.

Полиция отмечает необходимость соблюдения правил безопасности в таких местах, поскольку аналогичные инциденты могут привести к тяжелым травмам или даже к летальным исходам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе подростка убило током на железной дороге.