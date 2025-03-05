Менше за середню по Полтаві? Яка зарплата у в.о. мера Ямщикової (документ)

У 2024 році Ямщиковій було виділено матеріальну допомогу

Виконувач обов’язків мера міста Полтава Катерина Ямщикова у січні 2025 року отримала заробітну плату у розмірі 16 257, 01 гривень. Така сума вийшла після вирахування всіх зборів та податків.

Про це "Телеграфу" стало відомо з відповіді Управління обліку, звітності матеріально-господарського забезпечення Полтавської міськради на запит видання.

У документі зазначено, що посадовий оклад Ямщикової у січні 2025 року був нарахований у розмірі — 21 113 гривень. З цієї суми було вираховано податки та збори у розмірі 4 855 гривень. Таким чином, підсумкова зарплата — 16 257, 01 грн.

Також були надані дані про оклад Ямщикової на зазначеній посаді протягом 2024 року:

з січня до листопада нараховувалося за місяць — 21 113,00 грн виплачено після стягнення податків та зборів – 16 995,96 грн.

у грудні нараховано – 21 113,00 грн, виплачено після стягнення податків та зборів – 16 257,01 грн.

Крім того, у 2024 році Ямщикова отримала матеріальну допомогу у розмірі 36470,72 грн для вирішення соціально-побутових питань.

Отримана сума матеріальної допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у 2024 році склала 36 099,32 грн.

Зазначимо, що згідно з інформацією популярного українського сайту з пошуку роботи, середня заробітна плата у Полтаві — 16 500 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки заробляє мер Одеси Геннадій Труханов. Стала відома його зарплата 2024 року та за січень 2025 року.