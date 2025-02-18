Президент Зеленський прибув з візитом до Туреччини: що буде обговорювати з Ердоганом

Обидва лідери обговорять низку важливих питань, серед яких питання продовольчої безпеки

Президент України Володимир Зеленський ввечері 17 лютого прибув з офіційним візитом до Туреччини в супроводі першої леді країни, Олени Зеленської. Серед іншого, український президент проведе зустріч з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це Зеленський повідомив у Facebook, приклавши відео свого прибуття. Він зазначив, що попереду чекає зустріч з турецьким президентом та першою леді Туреччини.

"Офіційний візит до Туреччини. Зустрічі з президентом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган. Питання обмінів: усі зусилля, щоб наші люди поверталися додому, продовжаться", – повідомив президент.

Обидва лідери обговорять низку важливих питань, серед яких питання продовольчої безпеки. Одночасно перші леді будуть обговорювати між собою питання освітньої та культурної дипломатії.

Нагадаємо, що 17 лютого президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів провів переговори з Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Ключовою подією стала підписана у присутності президентів Угода про всеосяжне економічне партнерство. Також сторони обговорили низку питань, серед яких обмін полоненими з РФ та економіка.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Президент України Володимир Зеленський буде залучений до переговорів США та Росії у Саудівській Аравії. Раніше Зеленський спростовував, що буде брати участь у цих переговорах, заявивши, що "немає про що говорити" з Путіним.