Зеленський зустрівся з Чарльзом III: прийом був теплим (фото)

Розмова тривала трохи менше ніж годину

Володимир Зеленський зустрівся з Королем Великої Британії Чарльзом III 2 березня під час його візиту до Великої Британії. Президент прибув до Лондона для участі в безпековому саміті України.

Про це повідомила Королівська родина в соцмережі Х.

Зустріч Зеленського та короля Чарльза III — що відомо

"Сьогодні ввечері його Величність Король прийняв президента України Володимира Зеленського в Сандрінгемському палаці", – повідомила Королівська родина.

За даними Sky News, розмова тривала трохи менше ніж годину. У Букінгемському палаці зазначили, що президента України прийняли тепло.

Зазначається, що Зеленський прибув до маєтку Сандрінгем у Норфолку на вертольоті з району Ланкастер-хаус у Лондоні, де перед цим брав участь у саміті. Король і королева проводять у цьому маєтку більшу частину часу.

Перед зустріччю президент України і Чарльз III зробили спільне фото біля палацу.

Додамо, після нещодавнього скандалу в Білому домі, коли вибір чорного вбрання глави держави викликав обурення у Трампа, він знову обрав неформальний, але стильний образ на зустрічі з британським монархом.

Під час зустрічі глава держави був одягнений у чорний светр із вишитим орнаментом.

Цей вибір одягу, як і під час його візиту до США, привернув увагу журналістів, оскільки президент знову віддав перевагу неформальному вбранню замість традиційного костюма.

Чарльз III, своєю чергою, був одягнений у класичний костюм, що відповідає королівському етикету.

Раніше "Телеграф" писав, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зробив низку заяв, зокрема, про зустріч з Дональдом Трампом та напрацюванням мирного плану щодо України.