Львів серед травня ще накриє сніг та морозець: синоптики назвали дати

Погода готує сюрпризи для нас

Зазвичай у середині травня встановлюється стабільно тепла погода, температура подекуди може досягати і +25, і навіть +30 градусів за Цельсієм. Втім, деколи травень підкидає справжні сюрпризи, і цей рік — не виняток.

Зокрема, згідно з погодними радарами та синоптичними ресурсами, 10 травня Львів та область накриє морозець і навіть впаде сніг. Про це свідчить прогноз погодного радара Ventusky.

Температура в ніч з 9 на 10 травня опуститься до 0 градусів за Цельсієм. Вдень також буде не дуже тепло — плюс 9.

Інформацію підтверджують і інші погодні сайти. Зокрема, за даними Sinoptik.ua, температура вночі у Львові опуститься до +2.

За даними Meteofor, у Львові 10 травня буде падати сніг, а нічна температура становитиме +2.

Втім, Accuweather показує +4 на ніч з 9 на 10 травня, а також дощ. Варто також пам'ятати, що погодні радари та інші метеорологічні сайти можуть часом бути не точними, адже вони використовують глобальні бази даних та чисельні моделі. Більш точний прогноз погоди можна зробити за 3 дні до дати.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна нагрівається швидше, ніж решта світу. Якої погоди чекати влітку та що буде з продовольством.