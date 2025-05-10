І заробити, і знайти друзів: у Києві відкрили вакансію в комп'ютерному клубі для студентів

Кандидат отримає молодий, енергійний колектив і сучасний клуб із найкращим обладнанням

Робота для студентів сьогодні користується попитом, адже вони прагнуть якнайшвидше стати фінансово незалежними й активно шукають можливості поєднувати навчання з підробітком. До прикладу, одна з найінноваційніших мереж комп’ютерних клубів в Україні — Cyberion — відкриває вакансію адміністратора в Києві.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Роботодавці гарантують гідну зарплатню та приємний молодий колектив.

Скриншот вакансії

Що пропонує Cyberion

На цій посаді студент отримає наступні можливості:

зручний графік: 2/2, 4/2 або за домовленістю, з 10:00 до 22:00;

офіційне працевлаштування, повна або часткова зайнятість;

конкурентну зарплату від 15 000 до 20 000 грн;

комфортні локації поруч із метро: Арсенальна, Харківська, Мінська;

молодий, енергійний колектив і сучасний клуб із найкращим обладнанням;

можливість кар’єрного та особистого зростання, участь у турнірах і подіях кіберспільноти.

Що треба робити

До обов'язків адміністратора входить:

вітати гостей клубу, допомагати з реєстрацією та користуванням обладнанням;

обслуговувати клієнтів на касі, продавати снеки та напої;

підтримувати порядок у залі;

сприяти формуванню дружньої та комфортної атмосфери.

Від кандидата очікується базове володіння персональним комп’ютером, вміння спілкуватися з клієнтами, охайність, орієнтованість на сервіс, а також бажання навчатися, розвиватися та бути в курсі сучасних тенденцій. Додатковою перевагою стане інтерес до комп’ютерних ігор і кіберспорту.

Ця робота чудово підходить для студентів, оскільки працедавці пропонують гнучкий графік, можливість поєднувати навчання з роботою та набувати цінного досвіду в молодіжному середовищі.

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