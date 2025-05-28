В Україні спіймали "золоту рибку": незвична здобич здивувала мережу (фото)

Незвичну здобич відпустили назад у водойму

На Сумщині рибалка зловив незвичного карася з довгими вуалевими плавцями – фото риби одразу викликало хвилю коментарів в соціальних мережах. Дехто жартома назвав улов "золотою рибкою", інші – "русалкою, що не встигла стати людиною". Більш професійні користувачі пояснили: ймовірніше за все, йдеться про декоративну форму сріблястого карася.

За словами дописувачів, подібні риби періодично зустрічаються не лише в акваріумах, а й у природних водоймах – особливо поблизу міст. Деякі припускають, що це результат випадково потрапляння акваріумних риб в природу через каналізацію.

І хоча шанси на виживання у таких риб низькі, іноді вони адаптуються, перехрещуються з дикими особами – і як наслідок з’являються такі "королівські карасі".

В коментарях також згадують, що подібних карасів ловили ще двадцять років тому – зокрема у Полтаві та на Вінничині. Один із користувачів описав, як купив золотистого живця в магазині, пожалів – і залишив у домашньому акваріумі: за кілька років виросла справжня "казкова риба".

Хоча більшість знавців сходяться на тому, що ця риба – варіація звичайного карася, його доволі незвичний вигляд подарував багато посмішок та нагадування про те, що часом природа підкидає справжні сюрпризи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що карась звичайний, також відомий як карась золотий, занесений до Червоної книги України як вразливий вид. Цей представник родини коропових мешкає у прісноводних водоймах і відіграє важливу роль в екосистемах, однак його популяція стрімко скорочується через зміну природного середовища та людський вплив.