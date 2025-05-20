Вода "кипить". У Запоріжжі паркове озеро знову повне після обміління (відео)

Наслідки підриву Каховської ГЕС в Запоріжжі відчуватимуться не один рік

Вознесенівський парк в Запоріжжі потроху відновлюється — після запуску фонтану обмілі ставки знову наповнюються водою. Повертається вода, а разом із нею — життя. На радощах риба, що там залишилась, пішла на нерест.

Місцеві активісти сподіваються, що після наповнення водойми повністю сюди повернуть коропів коі, які тут також жили. Але й окрім них в озері повно риби, наприклад карасі. Саме вони змусили воду "кипіти" — активно почали нереститись.

Краще себе почувають і черепахи, частину з яких через обміління навіть переселяли. Містяни розповідають, що черепахи настільки пожвавились, що намагались атакувати качок. Одна з черепах схопила малечу. Каченятко врятувала мама-качка.

Ставки обміліли через підрив росіянами Каховської ГЕС, адже їхня система пов’язана із Дніпром, рівень якого теж сильно впав. Наразі ставок, який обмілів найбільше штучно наповнюють водою. Почав працювати каскадний фонтан "Веселка". Навіть — увімкнули фонтан в самому ставку.

Ще місяць тому ставок у Вознесенівському парку виглядав так.

Додамо, що в водоймах живуть не тільки ті тварини, яких оселила міська влада чи птахів, які прилетіли самі. Частина мешканців, наприклад червоновухі черепахи, принесені містянами.

Загалом парк привели до ладу, пофарбували дерев’яні елементи тощо. Висадили клумби, покосили траву. Поки в Запоріжжі дощить, але вже за кілька днів погода має стабілізуватися та парк чекатиме на відвідувачів.

Раніше "Телеграф" розповідав про екологічну катастрофу на річці Мокра Московка в Запоріжжі. Ріка, що тече через місто та впадає у Дніпро була забруднена мазутом.