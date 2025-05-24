Запоріжці б’ють на сполох: популярне місце для відпочинку зникає на очах (відео)

Один житель пригадав, що колись навесні вода навіть затоплювала пів парку

У парку "Дубовий Гай" у Запоріжжі знову помітне обмілення водойм — вода почала активно витікати зі ставків. Місцеві жителі із занепокоєнням діляться спостереженнями у соцмережах.

В одному з місцевих пабліків з'явилося відео, на якому видно, що між двома озерами вже немає водного зв’язку — водний коридор зник.

Як зазначив один із дописувачів, раніше вода у ставках була, але через війну ситуація змінилася. Він підкреслив, що якби не руйнування Каховської гідроелектростанції, рівень води в Дніпрі та у інших водоймах залишався б стабільним: "Якщо б ці росіяни не підірвали Каховську ГЕС, вода була б і в Дніпрі, і в цих калюжах".

Інший житель пригадав, що колись навесні вода навіть затоплювала пів парку, що свідчить про набагато вищий рівень води в довоєнний період. Наразі ж вода йде, і ставків майже немає. Також один із українців висловив надію, що після війни все відновлять: "Після війни все відновимо…". Він також додав, що винні у війні мають понести відповідальність.

До слова, місяць тому в "Дубовому Гаю" водойми штучно наповнили, що допомогло значно підвищити рівень води порівняно з березнем. Втім, сьогодні знову спостерігається критична ситуація.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Вознесенівський парк у Запоріжжі поступово відновлюється — після запуску фонтану водойми, що обміліли, знову наповнюються водою. На радість, риба, яка залишилася, почала нерест.