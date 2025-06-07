Прострочена їжа та нестача води: перевірка львівських садків закінчилася плачевно

До львівських садків навідалися ревізори

У Львові провели комплексну перевірку закладів дошкільної освіти та знайшли велику кількість порушень. В основному вони стосувалися порушень, пов’язаних із дотриманням харчової безпеки та вимог щодо забезпечення дітей достатньою кількістю м’яса та овочів.

Підсумки ревізії були оприлюднені пресслужбою ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області. Зазначається, що перевірки проводились у травні поточного року з метою оцінити стан організації харчування та заходів щодо запобігання кишковим інфекціям та отруєнням.

Загалом на території Львова було проведено перевірку 18 закладів дошкільної освіти. У п’яти з них (№153, №132, №94, №69 та №45) не виявилося резервного водопостачання.

Крім того, у 22% закладів харчові блоки вимагають проведення капітального ремонту, а у 55% – оновлення технологічного обладнання. У деяких випадках також зафіксовано випадки використання харчової продукції без відповідного маркування, не дотримувалося дотримання термінів придатності або умов зберігання продукції.

Також частина закладів не дотримувалась норм щодо забезпечення дітей необхідними категоріями харчових продуктів — овочів, фруктів та м’яса птиці.

Як повідомлялося раніше, в одній із шкіл Рівного діти почали відмовлятися від обідів. За словами учнів, "їх годують помиями".