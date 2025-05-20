"Нас годують відходами": школярі з Рівного відмовляються від їжі в їдальні

Ми з'ясували, що йдеться про одну зі шкіл у Рівному

У соцмережах набирає обертів обговорення проблеми харчування у школах. Одна з мам поділилася тривожною історією: її 10-річний син, учень 4 класу, категорично відмовився від обідів у шкільній їдальні.

Про це написала журналістка Наталія Антонюк на своїй сторінці в Facebook. За словами хлопчика, їжа стала значно гіршою, ніж торік чи навіть на початку навчального року.

Борщ став розкішшю, супи стали водянистими, а котлети, які раніше діти їли з задоволенням, тепер несмачні й із сумнівними жировими домішками. Улюблені ліниві вареники майже не подаються. Навіть чай, за словами хлопця, "ніяк не п’ється".

"Телеграф" з'ясував, що йдеться про одну зі шкіл у Рівному. "Нас годують відходами", — сказав хлопець. Водночас, як зазначає мама, її син невибагливий до їжі, тож подібна заява — серйозний сигнал.

Проблема посилюється тим, що дітям заборонено брати телефони до їдальні, а отже, навіть сфотографувати страви неможливо. У коментарях до допису користувачі діляться подібними ситуаціями. Люди закликають батьків піднімати це питання на шкільних зборах і вимагати доступу до бюджетних документів щодо закупівель.

Дехто відмітив геть інакшу ситуацію в шкільних їдальнях. "У нас у школі хороша їжа, а за гроші дають навіть фруктовий салат з полуницею, ківі, яблучком і ще чимось", — йдеться в коментарі.

Слід зауважити, що наразі відповідні структури не коментували інцидент у навчальному закладі Рівного.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Дніпрі батьки учнів висловили обурення через якість харчування в школі. За їхніми словами, учням гімназії №39 подають обіди, які, за виглядом, більше нагадують "помиї".