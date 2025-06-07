Просроченная еда и нехватка воды: проверка львовских садиков закончилась плачевно

Во львовские садики наведались ревизоры

Во Львове провели комплексную проверку заведений дошкольного образования и нашли большое количество нарушений. В основном они касались нарушений, связанных с соблюдением пищевой безопасности и требований по обеспечению детей достаточным количеством мяса и овощей.

Итоги ревизии были обнародованы пресс-службой ГУ Госпродпотребсужбы во Львовской области. Отмечается, что проверки проводились в мае текущего года с целью оценить состояние организации питания и мер по предотвращению кишечных инфекций и отравлений.

Всего на территории Львова была проведена проверка 18 заведений дошкольного образования. В пяти из них (№153, №132, №94, №69 та №45) не оказалось резервного водоснабжения.

Кроме того, в 22% заведений пищевые блоки требуют проведения капитального ремонта, а в 55% — обновления технологического оборудования. В некоторых случаях, также зафиксированы случаи использования пищевой продукции без соответствующей маркировки, не соблюдалось соблюдение сроков годности или условий хранения продукции.

Также часть заведений не соблюдала нормы по обеспечению детей необходимыми категориями пищевых продуктов — овощей, фруктов и мяса птицы.

Как сообщалось ранее, в одной из школ Ровно дети начали отказываться от обедов. По словам учеников, "их кормят помоями".