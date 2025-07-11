Багатодітна родина отруїлася блідими поганками: понад пів року з'ясовувалася доля дітей, що вижили

Внаслідок трагедії у 2024 році загинуло двоє дітей

Після більш ніж пів року судових розглядів, 9 липня 2025 року суд ухвалив рішення повернути шістьох дітей багатодітній матері з Копичинців, які пережили масове отруєння дикорослими грибами блідими поганками восени минулого року. Рішення підлягає негайному виконанню.

Про це пише "20 хвилин". Йдеться про п'ятьох дітей, які вижили після отруєння, а також немовля, що грибів не вживало. За інформацією суду, це — 17-річна Х., 11-річна А., 9-річний М., 7-річна А., 5-річний В. та однорічний М.

Рішення суду стало несподіваним поворотом у справі, що сколихнула громадськість. Після трагедії діти перебували в центрах соціального захисту, поки тривав розгляд у суді. Водночас багатодітна мати заперечувала проти вимог органу опіки та наполягала, що інцидент став трагічним, але одиничним випадком, який не свідчить про її наміри чи безвідповідальність.

Що сталося раніше

27 жовтня 2024 року в Копичинцях отруїлися дикорослими грибами семеро дітей, співмешканець матері та ще одна дівчинка. До лікарів звернулися лише 30 жовтня. Тоді четверо людей загинуло, серед них — двоє дітей.

Могила одного із загиблих

Медикам вдалося врятували п'ятьох. Мати й немовля грибів не вживали.

У грудні орган опіки звернувся до суду, аби відібрати дітей. Частину влаштували в реабілітаційний центр, немовля — у дитячий будинок. Жінка наполягає, що трагедія випадкова, а провини жінка не визнає.

Наразі триває досудове розслідування. Матір підозрюють у залишенні дітей у небезпеці та злісному невиконанні обов'язків (ст. 135, 166 КК). Їй загрожує до 8 років в'язниці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 24 лютого у навчальному закладі на Волині восьмеро учнів отруїлися невстановленою речовиною. Дітям раптово стало зле під час ранкової лінійки під час хвилини мовчання.