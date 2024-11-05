На Тернопільщині помер чоловік, який нагодував родину отруйними грибами

Трагедія набуває все більших масштабів

На Тернопільщині помер 58-річний чоловік з багатодітної родини, яка отруїлася грибами. Як стало відомо, мешканець Копиченець помер у лікарні ще 1 листопада, а наступного дня — дворічна донька його співмешканки.

У багатодітній родині, яка постраждала від токсичних грибів, було семеро дітей. За інформацією Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, ще одна дитина в той трагічний день гостювала у сім'ї.

Нагадаємо, у неділю, 27 жовтня, чоловік приніс додому назбирані гриби та приготував з них вечерю. Того ж вечора діти почали скаржитися на погане самопочуття. Проте їхня мати, яка єдина не куштувала грибних страв, звернулася до лікарів аж 30 жовтня.

Наймолодшу дитину прооперували у Львові — дівчинці терміново знайшли донора і пересадили їй печінку, проте це не допомогло. 2 листопада у Львівській дитячій лікарні святого Миколая маля померло. Дівчинці було всього 2 роки і 8 місяців.

Решту дітей, яким від трьох до тринадцяти років, перевезли до київських лікарень. Зараз вони у важкому стані.

Поліція розпочала розслідування за статтею про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною (ст. 166 ККУ). Також відкрили провадження за статтею про нещасний випадок (ст. 115 ККУ).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Волині грибами отруїлася вагітна жінка. Вона самостійно лікувалася три дні, після чого потрапила до реанімації. Дитину, на жаль, врятувати не вдалося.