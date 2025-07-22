Вогонь підбирається до будинків. Під Одесою спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Людей закликають зачинити вікна

На Одещині спалахнула сильна пожежа, яка вже наближається до села. Населений пункт у диму, рятувальники працюють у посиленому режимі.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що це не перший випадок масштабної пожежі в області за 22 липня.

"Таїрова, Царське село все в диму… Все через масштабну пожежу на полях під Одесою. Закривайте вікна…" — йдеться у повідомленні.

Таїрово на карті

На відео, видно, що усе село в сіро-білому диму. Місцеві жителі скаржаться на запах гару, який навіть через зачинені вікна і двері наповнює будинку. Наразі достеменно не відомо причини займання, однак рятувальники працюють на місці.

Зауважимо, що 22 липня працівники ДСНС Одещини вже ліквідували одну пожежу. Вона сталась у селі Білолісся Білгород — Дністровського району.

"Жінка, нехтуючи всіма правилами безпеки, вирішила позбутися залишків сухої трави, спаливши її. Спалювання сухої рослинності ледь не переросло в масштабну пожежу", — пише пресслужба ДСНС.

Наслідки пожежі на Одещині

Наслідки пожежі на Одещині

Білолісся на карті

За словами рятувальників, через поривчастий вітер вогонь миттєво вийшов з-під контролю та розповсюдився на велику площу. Однак жінка зорієнтувалась і викликала службу порятунку. Вогнеборці вчасно приборкали полум’я та не дали вогню розповсюдитись на велику площу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно масштабна пожежа охопила села на Одещині. Тоді вогонь вже перекинувся на будинки.