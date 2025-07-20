Аж зводить ноги. Море в Одесі стало дуже холодним у розпал літа (відео)

Зате вода тепер дуже чиста

В Одесі відпочиваючі скаржаться на дуже низьку температуру води. Вона настільки холодна, що купатись просто неможливо. Через це вода на пляжах стала чистою.

Відповідні відео заполонили мережу. За словами одного із авторів роликів, температура води +14 градусів.

Туристи в Одесі розповідають про те, що вода у морі стала надто холодною і не всі ризикують купатися. Попри сильну спеку, автор одного із відео каже, що температура води в Одесі впала до +14 градусів, а в коментарях повідомляють, що у Чорноморську взагалі +10. Відпочиваючі скаржаться, що через крижану воду виникають судоми.

Інтернет-користувачі гадають, у чому причина такого явища. Місцеві жителі не дивуються: одні зазначають, що температура води залежить не від погоди, а від течії, інші пояснюють, що море буде холодним, доки не зміниться вітер. Однак вода тоді буде брудною.

Варто зазначити, що щороку в спеку приблизно на тиждень море в Одесі стає крижаним. Одесити кажуть, що всьому виною холодна течія, яку вони називають Молдаван. Тому нинішнього року не відбувається нічого незвичайного – хіба що невеликий зсув термінів. Найчастіше вода стає холодною у червні, а не у липні.

Нагадаємо, одразу п’ять торнадо спостерігали у полі на Одещині. Це не вперше цього місяця — раніше величезний торнадо 30 хвилин вирував на трасі Київ-Одеса (у районі Знам’янки).