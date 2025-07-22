Огонь подбирается к домам. Под Одессой вспыхнул масштабный пожар (фото, видео)

Людей призывают закрыть окна

В Одесской области вспыхнул сильный пожар, который уже приближается к селу. Населённый пункт в дыму спасатели работают в усиленном режиме.

Об этом сообщают местные каналы. Отметим, что это не первый случай масштабного пожара в области за 22 июля.

"Таирова, Царское село все в дыму… Все из-за масштабного пожара на полях под Одессой. Закрывайте окна…" — говорится в сообщении.

Таирово на карте

На видео видно, что все село в серо-белом дыму. Местные жители жалуются на запах гари, который даже через закрытые окна и двери наполняет дома. Пока точно неизвестно причины возгорания, однако спасатели работают на месте.

Заметим, что 22 июля работники ГСЧС Одесской области уже ликвидировали один пожар. Она произошла в селе Белолесье Белгород — Днестровского района.

"Женщина, пренебрегая всеми правилами безопасности, решила избавиться от остатков сухой травы, подпалив ее. Сжигание сухой растительности чуть не переросло в масштабный пожар", — пишет пресс-служба ГСЧС.

Последствия пожара в Одесской области

Последствия пожара в Одесской области

Белолесье на карте

По словам спасателей, из-за порывистого ветра огонь мгновенно вышел из-под контроля и распространился на большую площадь. Однако женщина сориентировалась и вызвала спасительную службу. Пожарные вовремя ликвидировали пламя и не дали огню распространиться на большую площадь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно масштабный пожар охватил села в Одесской области. Тогда огонь уже перекинулся на дома.