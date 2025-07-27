У Полтаві чоловіки влаштували фотосесію із радянським прапором: у мережі сперечаються (відео)

Закон забороняє демонстрацію радянської символіки у публічних місцях

Попри війну та постійні обстріли, в Україні все ще залишаються люди, які не соромляться демонструвати радянську символіку у публічних місцях. Наприклад, у Полтаві на одному з міських пляжів чоловіки розгорнули прапор ВМФ СРСР.

Кадрами поділилися у telegram-каналі "Труха Полтава". Наголошується, що фотосесію проводили у мікрорайоні "Левада", що на південному сході міста.

Як видно на короткому ролику, окрім прапора військово-морського флоту СРСР, чоловіки також тримали в руках прапор України. Тому користувачі мережі припустили, що вони просто проходили службу на флоті за радянських часів.

Як відомо, за радянських часів день ВМФ святкували в останню неділю липня, тобто цього року свято потрапило б на 27 число. В цей же день його святкують в Росії. Проте в Україні день ВМФ із 2015 року святкують у першу неділю місяця, тобто цього року він потрапив на 6 липня.

Погляди користувачів мережі розділилися. Одні закликали "дати пенсіонерам спокій", а інші здивувалися, чому ніхто не викликав поліцію.

Як відомо, в Україні з 2015 року діє закон про заборону демонстрації тоталітарних символік, за яким публічне використання комуністичної чи нацистської атрибутики може спричинити покарання у вигляді до п’яти років позбавлення чи обмеження волі.

Як повідомлялося раніше, у Луцьку учасника бойових дій не пустили в автобус через маленького собаку. Він зазначив, що водій не заперечував через пухнастий "пасажир", проте контролер не пропустила в салон тварину без намордника.