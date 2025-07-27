В Полтаве мужчины устроили фотосессию с советским флагом: в сети спорят (видео)
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Закон запрещает демонстрацию советской символики в публичных местах
Несмотря на войну и постоянные обстрелы, в Украине все еще остаются люди, которые не стесняются демонстрировать советскую символику в публичных местах. Например, в Полтаве на одном из городских пляжей мужчины развернули флаг ВМФ СССР
Кадрами поделились в telegram-канале "Труха Полтава". Отмечается, что фотосессию проводили в микрорайоне "Левада", что на юго-востоке города.
Как видно на коротком ролике, помимо флага военно-морского флота СССР, мужчины также держали в руках флаг Украины. Поэтом пользователи сети предположили, что они просто проходили службу на флоте в советские времена.
Как известно, в советское время день ВМФ праздновали в последнее воскресенье июля, то есть в этом году праздник попал бы на 27 число. В этот же день его празднуют в России. Однако в Украине день ВМФ с 2015 года празднуют в первое воскресенье июля, то есть в этом году он попал на 6 июля.
Мнения пользователей сети разделились. Одни призвали "оставить пенсионеров в покое", а другие удивились, почему никто не вызвал полицию.
Как известно, в Украине с 2015 года действует закон о запрете демонстрации тоталитарных символик, по которому публичное использование коммунистической или нацистской атрибутики может обернуться наказанием в виде до пяти лет лишения или ограничения свободы.
Как сообщалось ранее, в Луцке участника боевых действий не пустили в автобус из-за маленькой собаки. Он отметил, что водитель не возражал из-за пушистого "пассажира", однако контроллер не пропустила в салон животное без намордника.