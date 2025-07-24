Переносять хвороби і викликають алергію. В Україні небезпечні комахи кусають людей (фото)

Особливо чутливі до них діти

Місцеві жителі на Дніпропетровщині фіксують укуси небезпечних комах. Внаслідок чого можуть виникати алергічні реакції.

Про це повідомляє портал "Дніпро обласний". Зазначається, що йдеться про мокреців.

"Жителі області скаржаться на укуси мокреців, які можуть спричинити алергію та передавати віруси. Комахи активні навесні й восени, особливо у вологому середовищі — наприклад, на присадибних ділянках", — йдеться у повідомлені.

Мокреці

Водночас доцент кафедри біорізноманіття та екології ДНУ імені Олеся Гончара Віктор Бригадиренко розповів "Суспільному", що під час контакту з кров’ю комаха може заразити людину небезпечними вірусами. Відомо, що на Дніпропетровщині поширено понад десяток видів мокреців, а загалом їх понад 6 тисяч.

"Вони зазвичай мають довжину два-три міліметри. Уявіть собі звичайного комара і зменшіть йому ноги втричі — це будуть мокреці. Але якщо комар може протистояти вітру, то мокреці — ні", — говорить Бригадиренко.

За словами доцента, самці мокреців харчуються нектаром квітів та виділеннями інших комах, а самки — кров’ю рептилій, птахів та ссавців, включаючи людину. Укус мокреця може спричинити алергічну реакцію, але це не найбільша небезпека. Адже вони можуть переносити вірусні хвороби

"Якщо укус мокреця викликає почервоніння, яке з часом збільшується, це може бути ознакою вірусу. У такому випадку необхідно негайно звернутися до лікаря", — наголосив фахівець.

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