У Луцьку ветерана з маленьким собакою не пустили в автобус: чи законно це (відео)

Кошти за квиток працівники автостанції повертати відмовилися

На автостанції в Луцьку, що на Волині, стався інцидент між учасником бойових дій і працівниками транспортного вузла. Чоловіка з маленькою собакою (до 10 кг) не допустили до поїздки через відсутність намордника у тварини.

Про це пише "ВолиньПост". Чоловік мав при собі ветеринарний паспорт із усіма щепленнями, придбав квиток заздалегідь, а водій автобуса не мав до пасажира жодних зауважень.

Втім, перед відправленням на перевірку квитків підійшла працівниця автостанції, яка заявила, що без намордника перевозити собаку заборонено, навіть якщо вона маленька. Внаслідок цього військового з собакою попросили вийти з автобуса.

"Усе, підем пішки. Дякую. Маленька собака, привита, не кусається", — прокоментував чоловік на відео.

Пасажир додав, що не мав жодної інформації про заборону на перевезення таких тварин без намордника, тим паче, що ні на касі, ні у водія не було жодних зауважень. Він також попросив повернути гроші за квиток дружини, оскільки подорож довелося скасувати.

"Ну, то поверніть тоді кошти за дружину, і все. Які маємо проблеми? Я прийшов до відправлення автобуса", — додав чоловік.

Що говорить закон

7 липня 2025 року Кабінет Міністрів України затвердив нову редакцію постанови №176, яка встановлює уніфіковані норми для транспортування домашніх улюбленців.

Згідно з оновленими вимогами:

Тварини до 10 кг (зокрема, малі собаки) мають перевозитися в спеціальних контейнерах або сумках із вбиральним дном. Їх дозволено тримати на руках, під сидінням або на окремому місці (якщо воно оплачено).

Намордник для тварин до 10 кг не є обов'язковим, якщо тварина в контейнері.

Собаки від 10 до 45 кг повинні бути в наморднику та на повідці, а пасажир має викупити весь ряд місць.

Як можна перевозити собак у громадському транспорті

Для собак понад 45 кг перевезення можливе лише за спеціальних умов перевізника.

Собаки-поводирі мають право безкоштовного перевезення, але мають бути з намордником і повідцем.

Зазначимо, що нові правила набувають чинності лише після офіційної публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі на Набережній трапився обурливий випадок за участі дресирувальника ручної ворони. Чоловік зазвичай пропонує перехожим зробити фото з птахою за плату, однак цього разу ситуація вийшла з-під контролю, коли до нього підійшов ветеран війни.