Незрозумілу вогняну кулю помітили в небі над Рівним: що це було (відео)

Явище не таке вже й рідкісне

Над небом у Рівному помітили незвичайне атмосферне явище. Вогняна куля над горизонтом була видна пізно ввечері 22 липня

Картину змогли зняти місцеві жителі. У мережі відеозапис був поширений telegram-каналом Труха.

Як і належить у таких випадках, жодного контексту автори ролика надати не спромоглися, а тому користувачам мережі довелося самостійно вигадувати, що це таке.

Серед можливих версій було озвучено перехід літака на форсаж, скидання сміття з МКС та запуск традиційного китайського ліхтарика.

Втім, деякі користувачі мережі зазначили, що подібне бачили і в інших областях, а тому варіант, що це було сміття з МКС, здається найбільш ймовірним.

Варто зазначити, що МКС рухається над Землею зі швидкістю близько 27,5 тисяч кілометрів на годину. Це означає, що повний оберт навколо планети станція робить приблизно за 90 хвилин, тобто над Україною вона знаходиться в середньому 16 разів на день.

Траєкторія руху МКС

Якщо придивитися, то на відео дійсно можна помітити характерний вогненний хвіст у верхній частині об’єкта, що може говорити про те, що він віддалявся від оператора. На відео нижче, знятому п’ять років тому над Австралією, можна подивитися, як це виглядало б, якби об’єкт пролітав прямо над оператором.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в небі над Україною були помічені дивні повітряні кулі з відбивачами. Вони долетіли з території Росії до Київської області.