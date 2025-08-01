Дитячі речі в руїнах і уламках: на що Росія перетворила легендарне кафе Херсона (відео)

Наразі будівля більше нагадує руїни, ніж дитячу локацію

Дитяче кафе "Золотий Ключик" у Херсоні колись було місцем радості, де святкували дні народження, випускні та проводили творчі заняття. Сьогодні ця будівля — частково зруйнована, занедбана і з трагічним слідом окупації.

Вчителька Любов Білецька опублікувала кадри з цього місця. Кафе вирізнялось яскравим інтер'єром, спеціальним обладнанням для розваг і затишною атмосферою, втім, війна змінила все.

Коли я працювала вчителькою, ми ходили сюди на вистави. Під час літніх таборів зали цього закладу були наповнені сміхом та радістю, казкою та чудесами… А сьогодні "Золотий Ключик" такий, поранений і понівечений…

Наразі будівля більше нагадує руїни, ніж дитячу локацію. Частина приміщень — пошкоджена, меблі — поламані або розкидані, вікна — вибиті та забиті фанерою. Стеля частково обвалилася, підлога — завалена будівельним сміттям, а у дворику — повна розруха.

Місцями все ще видно залишки дитячих конструкцій, але нині їх затуляють мішки з піском, що розташовані під вікнами.

За даними місцевого видання "Кавун.сіті", у період окупації Херсона 2022 року будівлю захопили військові РФ.

Спочатку об'єкт використовувався для тимчасового розміщення військових, пізніше — як склад пропагандистських матеріалів для заходів. А наприкінці кафе традиційно пограбували. Із приміщення вивезли все, що мало хоч якусь цінність: обладнання кухні, меблі, дитячу техніку й усе, що могло знадобитися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Джарилгач, найбільший острів України, ще донедавна приваблював туристів кришталевою водою, білими пляжами та рідкісною природою. Та після окупації Херсонщини він опинився в зоні бойових дій і фактично став недоступним для мирного життя.