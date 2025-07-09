Натовпи відпочиваючих залишилися у минулому: на що росіяни перетворили популярний курорт (відео)

Тепер це місце більше схоже на місто-примару

Курортний сезон в окупованій Кирилівці, колись одному з найпопулярніших місць відпочинку на Азовському узбережжі для мешканців Мелітополя та всієї України, остаточно зірвано.

Відео із бази відпочинку "Техас" опублікувало РІА "Південь". Ще недавно тут у літні місяці було не проштовхнутись, а тепер – порожнеча. Та ж ситуація спостерігається і на Федотовій косі: пляжі та бази відпочинку, де до війни яблуку не було куди впасти, сьогодні порожні навіть у спеку.

Після початку окупації російська адміністрація масово "націоналізувала", а фактично захопила сотні об’єктів курортної нерухомості: мініготелі, гостьові будинки, відпочинкові бази. Власників, які відмовилися співпрацювати або залишили регіон, просто позбавили майна. Деякі об’єкти зайняли військові, інші намагаються здавати відпочиваючим, але бажаючих практично немає.

Попри спроби окупаційної влади створити ілюзію активного курортного сезону — через рекламу, гучні обіцянки та поверхові ремонти — туристів немає.

При цьому ціни на проживання залишаються високими: за двомісний номер просять від 2000 до 4500 рублів на добу. Це недоступно для більшості місцевих, доходи яких значно знизилися під час війни. Якість сервісу теж викликає невдоволення: мелітопольці зазначають, що навіть у Криму можна знайти житло і дешевше, і з найкращими умовами.

Порожнеча на базах – прямий наслідок окупації. Люди бояться їхати туди, де воєнний стан, озброєні солдати та постійна нестабільність. Багато туристичних об’єктів уже не працюють: замість відпочинку склади, казарми чи тимчасові госпіталі.

Підприємці, які залишилися у галузі, змушені перереєструватися за російськими законами, інакше ризикують повністю втратити майно. Але це не рятує: відпочиваючих немає, а курортний бізнес стрімко згасає.

Кирилівка, колись гордість Азовського узбережжя та улюблене місце відпочинку тисяч людей, сьогодні стала символом руйнування та безвиході, яку принесла окупація.

А так виглядала Кирилівка до російської окупації у 2020 році

Кирилівка влітку 2021 року

Нагадаємо, півострів Крим окуповано Росією з 2014 року. За цей час курорти не розвивалися, а лише руйнувалися. Навіть самі жителі, які свого часу підтримували "російський світ", вже активно скаржаться на катастрофічний стан одного з найпопулярніших курортів – Сімеїз.