Райський куточок став спаленим полігоном: на що Росія перетворила легендарний острів Джа на Херсонщині

Росіяни зробили з протоки затоку, що позначилося на екології

Джарилгач, найбільший острів України на Херсонщині, був справжнім магнітом для екотуристів та фотолюбителів. Його прозвали "українськими Мальдівами" за білі пляжі, чисте море, величезні популяції дельфінів, рідкісну степову флору та унікальний тваринний світ.

Щороку сюди приїжджали тисячі туристів, щоб поплавати з дельфінами та зустріти шляхетних оленів. Проте, все змінилося після російської окупації.

Походження острова овіяне легендами

Перші згадки про це місце можна знайти у гомерівській "Одіссеї". Як свідчить легенда, Білий острів був створений Артемідою для жриці Іфігенії, куди богиня перенесла її, рятуючи від страти. А коса, що тягнеться від острова до материка – не що інше, як шлях втечі від Ахілла, насипаний із білого піску. Проте втеча закінчилася невдачею, тому в тому місці, де Іфігенія була наздогнана Ахіллом, із землі забило прісне джерело з джерельною водою. Можливо, це красива легенда, але Джарилгач якнайкраще підпадає під опис.

Шляхетні олені на острові Джарилгач до окупації

Дельфіни на острові Джарилгач до російського вторгнення

Військова окупація: від раю до військового полігону

Після початку повномасштабного вторгнення острів опинився під російською окупацією. У травні 2023 року біля села Лазурне загарбники засипали піском водну протоку, що з’єднує Джарилгач із материком. Так острів фактично став частиною окупованої Херсонської області та був трансформований у військовий полігон.

Це поєднання зруйнувало природну гідрологію: вода тепер застійна, відбувається замулення, порушені міграційні шляхи риб та птахів. Експерти попереджають, що такі втручання загрожують стійким деградуючим процесом в екосистемі Джарилгацької затоки.

Російські військові почали використовувати територію національного парку для навчання особового складу, проведення стрільб, копання окопів, наплювавши на статус заповідної зони.

Екологічне лихо та втрачені види

У серпні 2023 року на острові сталася масштабна пожежа, яка охопила понад 1500 гектарів заповідних земель. Це призвело до знищення основних популяцій рідкісних степових тварин та рослин. За оцінками екологів, відновлення степів і лук може зайняти від 5 до 12 років, а мариксових заростей — до 30 років. Деякі види вже можуть бути втрачені безповоротно.

На острові раніше мешкали близько 500 видів рослин, з них приблизно 54 ендемічні або субендемічні, а також численні рідкісні птахи та морські ссавці — афаліни, білобочки, чорноморські морські свині, занесені до Червоної книги України.

Так виглядав острів Джарилгач до російської окупації

Що в результаті

Сьогодні в цьому унікальному місці немає туристів, а його екосистема зруйнована через штучний насип у затоці, масштабну пожежу і не тільки. Замість туристичної перлини та заповідника острів перетворився на полігон, де військові споруджують бліндажі та проводять навчання. Тепер Джарилгач є похмурою реальністю окупації.

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