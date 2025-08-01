Детские вещи в руинах и обломках: во что Россия превратила легендарное кафе Херсона (видео)

Сейчас здание больше напоминает руины, чем детскую локацию

Детское кафе "Золотой ключик" в Херсоне когда-то было местом радости, где праздновали дни рождения, выпускные и проводили творческие занятия. Сегодня это здание частично разрушено, заброшено и с трагическим следом оккупации.

Учительница Любовь Белецкая опубликовала кадры с этого места. Кафе отличалось ярким интерьером, специальным оборудованием для развлечений и уютной атмосферой, но война изменила все.

Когда я работала учительницей, мы ходили сюда на представления. Во время летних лагерей залы этого заведения были наполнены смехом и радостью, сказкой и чудесами. А сегодня "Золотой Ключик" такой, раненый и изуродованный…

Сейчас здание больше напоминает руины, чем детскую локацию. Часть помещений — повреждена, мебель — поломана или разбросана, окна — выбиты и забиты фанерой. Потолок частично обвалился, пол — завален строительным мусором, а во дворике — полная разруха.

Местами все еще видны остатки детских конструкций, но сейчас их прикрывают мешки с песком, расположенные под окнами.

По данным местного издания "Кавун.сити", в период оккупации Херсона в 2022 году здание захватили военные РФ.

Сначала объект использовался для временного размещения военных, позже – как состав пропагандистских материалов для мероприятий. А в конце — кафе традиционно ограбили. Из помещения вывезли все, что имело хоть какую-нибудь ценность: оборудование кухни, мебель, детскую технику и все, что могло понадобиться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Джарилгач, самый большой остров Украины, еще недавно привлекал туристов хрустальной водой, белыми пляжами и редкой природой. Но после оккупации Херсонщины он оказался в зоне боевых действий и фактически стал недоступным мирной жизни.