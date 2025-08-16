Магніт для сталкерів. На Черкащині є закинуте місто Орбіта

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Серед лісів біля Чигирина в Черкаській області стоїть місто-привид з порожніми панельними будинками. Місто мало стати домом для працівників Чигиринської АЕС, але її будівництво зупинили після Чорнобильської катастрофи, необхідність будувати місто для енергетиків відпала також.

Масив заклали 22 квітня 1986 року, приурочивши його до річниці народження Леніна. А за 4 дні стався вибух на Чорнобильській атомній електростанції. Після цього місцеве населення почало масово виступати проти зведення поблизу їхніх домівок другого Чорнобиля.

Якщо не придивлятися, то будинки виглядають звичайними

Але якщо подивитися уважніше...

То руйнування значні

На сьогодні Орбіта — два дев'ятиповерхових будинки, так звані малосімейки, універмаг, магазин та декілька інших технічних будівель. Як і Прип’ять, місто Орбіта вважалося перспективним. Планувалося, що тут в перші роки зведуть п’ять дев’ятиповерхівок, а також що в місті житиме 20 тисяч людей.

Так будинки виглядають усередині

Майже не залишилося ні дверей, ні вікон

Зате всюди купи сміття

І найрізноманітніші мітки від сталкерів

Хоча місто і покинуте, але не аполітичне

Зараз місто приваблює туристів та сталкерів, як і недобудована Чигиринська АЕС, яка розташовується трохи далі від Орбіти.

Чигиринська АЕС

