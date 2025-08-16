Магнит для сталкеров. В Черкасской области есть заброшенный город Орбита
Среди лесов у Чигирина в Черкасской области стоит город-призрак с пустыми панельными домами. Город должен был стать домом для работников Чигиринской АЭС, но его строительство остановили после Чернобыльской катастрофы, необходимость строить город для энергетиков отпала также.
Массив был заложен 22 апреля 1986 года, приурочив его к годовщине рождения Ленина. А через 4 дня произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. После этого местное население начало массово выступать против возведения вблизи их домов второго Чернобыля.
На сегодня Орбита — два девятиэтажных дома, так называемые малосемейки, универмаг, магазин и несколько других технических зданий. Как и Припять, город Орбита считался перспективным. Планировалось, что здесь в первые годы построят пять девятиэтажек, а также что в городе будет жить 20 тысяч человек.
Сейчас город привлекает туристов и сталкеров, как и недостроенная Чигиринская АЭС, которая располагается чуть дальше Орбиты.
