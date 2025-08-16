Укр

Магнит для сталкеров. В Черкасской области есть заброшенный город Орбита

Анастасия Галата
Читати українською
Новость обновлена 16 августа 2025, 14:52

Среди лесов у Чигирина в Черкасской области стоит город-призрак с пустыми панельными домами. Город должен был стать домом для работников Чигиринской АЭС, но его строительство остановили после Чернобыльской катастрофы, необходимость строить город для энергетиков отпала также.

Массив был заложен 22 апреля 1986 года, приурочив его к годовщине рождения Ленина. А через 4 дня произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. После этого местное население начало массово выступать против возведения вблизи их домов второго Чернобыля.

Заброшенный город Орбита в Черкасской области
Если не приглядываться, то дома выглядят обычно
Заброшенный город Орбита в Черкасской области
Но если посмотреть повнимательнее...
Заброшенный город Орбита в Черкасской области
То разрушения значительные

На сегодня Орбита — два девятиэтажных дома, так называемые малосемейки, универмаг, магазин и несколько других технических зданий. Как и Припять, город Орбита считался перспективным. Планировалось, что здесь в первые годы построят пять девятиэтажек, а также что в городе будет жить 20 тысяч человек.

Заброшенный город Орбита в Черкасской области
Так дома выглядят внутри
Заброшенный город Орбита в Черкасской области
Практически не осталось ни дверей, ни окон
Заброшенный город Орбита в Черкасской области
Зато всюду груды мусора
Заброшенный город Орбита в Черкасской области
И самых разных меток от сталкеров
Графити в заброшенной Орбите Черкасской области
Хотя город и заброшен, но не аполитичен
Графити в заброшенной Орбите Черкасской области

Сейчас город привлекает туристов и сталкеров, как и недостроенная Чигиринская АЭС, которая располагается чуть дальше Орбиты.

Чигиринская АЭС
Чигиринская АЭС

