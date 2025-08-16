Небезпечне погодне явище налякало мешканців Одещини (відео)

Є пояснення цього явища

Жителі Одеської області стали свідками рідкісного природного явища — смерчу. Відповідні кадри з вихором поширили у соцмережах.

Зокрема, на ролику, який поширив телеграм-канал "Одеса Інфо", чітко видно величезний стовп пилу, який підіймається від землі високо в небо. Смерч утворився посеред відкритого поля в районі міста Болград.

Можливо, це відео когось і налякає, та насправді подібні смерчі зазвичай не становлять серйозної загрози для людей, хоч і вважаються рідкісними для нашої країни. Такі явища в основному мають невелику силу і швидко розсіюються, особливо якщо виникають над відкритою місцевістю та далеко від населених пунктів.

Чому виникають смерчі в Україні? Виною всьому спекотна погода, яка сприяє їх виникненню. Коли дуже гаряче повітря біля поверхні землі швидко піднімається вгору, воно стикається з холоднішими повітряними масами на висоті, і через це може утворитися вихор. А цього року, нагадаємо, на півдні та сході країни спека триває ще з червня, а дощів майже немає.

