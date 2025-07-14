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Україною пронеслись торнадо. Де їх бачили та чи є руйнування (відео)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
В Україні помітили смерч Новина оновлена 14 липня 2025, 08:41
В Україні помітили смерч. Фото Колаж "Телеграфу"

Появу цього явища складно спрогнозувати

В Україні щонайменше у двох регіонах було зафіксовано небезпечне природне явище. Йдеться про смерч, який бачили цього літа вже не в перше.

Як пише одеський канал, нещодавно помітили великий смерч на одній з трас на Кіровоградщині. Руйнувань він не спричинив.

"Величезний торнадо по трасі Київ-Одеса (в районі Знам'янки), гуляв так хвилин 30 десь", — йдеться у повідомленні.

Траса Київ-Одеса на карті
Траса Київ-Одеса на карті

Окрім того, смерч помітили також в Одеській області у селищі Великодолинське. На відео зафіксовано тільки початок створення смерчу. Однак це маленьке торнадо неабияк налякало українців.

"Мінісмерч у Великодолинському. Метеорологи відзначають, що смерчі — це не таке вже й рідке явище влітку", — пише місцевий канал.

Зауважимо, що, за словами синоптикині Наталії Діденко, смерчі для України — звичне явище. І досить часто вони виникають влітку особливо біля приток річок. Появу цього явища в тому чи іншому регіоні досить важко спрогнозувати. Однак навряд чи смерчів в Україні останнім часом стало більше, ймовірніше, зараз у людей з’явилася можливість їх фільмувати та викладати у мережу.

Додамо, що смерч (або торнадо) — це атмосферне явище, що є стрімким вихором великої руйнівної сили, який виникає в грозовій хмарі і потім поширюється згори донизу у вигляді стовпа або хобота, захоплюючи пісок, воду тощо. Швидкість руху повітря всередині смерчу біля землі зазвичай складає до 200 км/год. Виникнення смерчів пов'язане з локальною неоднорідністю атмосфери, зіткненні неоднорідних за вологістю та температурою повітряних мас, теплих (внизу) і холодних (угорі) шарів повітря та сильному боковому вітрові під час грозової погоди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заході України стався сильний паводок через надмірні опади. Підтопило цілі села та навіть Львів.

Теги:
#Україна #Погода #Негода #Смерч