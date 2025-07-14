Україною пронеслись торнадо. Де їх бачили та чи є руйнування (відео)

Появу цього явища складно спрогнозувати

В Україні щонайменше у двох регіонах було зафіксовано небезпечне природне явище. Йдеться про смерч, який бачили цього літа вже не в перше.

Як пише одеський канал, нещодавно помітили великий смерч на одній з трас на Кіровоградщині. Руйнувань він не спричинив.

"Величезний торнадо по трасі Київ-Одеса (в районі Знам'янки), гуляв так хвилин 30 десь", — йдеться у повідомленні.

Траса Київ-Одеса на карті

Окрім того, смерч помітили також в Одеській області у селищі Великодолинське. На відео зафіксовано тільки початок створення смерчу. Однак це маленьке торнадо неабияк налякало українців.

"Мінісмерч у Великодолинському. Метеорологи відзначають, що смерчі — це не таке вже й рідке явище влітку", — пише місцевий канал.

Зауважимо, що, за словами синоптикині Наталії Діденко, смерчі для України — звичне явище. І досить часто вони виникають влітку особливо біля приток річок. Появу цього явища в тому чи іншому регіоні досить важко спрогнозувати. Однак навряд чи смерчів в Україні останнім часом стало більше, ймовірніше, зараз у людей з’явилася можливість їх фільмувати та викладати у мережу.

Додамо, що смерч (або торнадо) — це атмосферне явище, що є стрімким вихором великої руйнівної сили, який виникає в грозовій хмарі і потім поширюється згори донизу у вигляді стовпа або хобота, захоплюючи пісок, воду тощо. Швидкість руху повітря всередині смерчу біля землі зазвичай складає до 200 км/год. Виникнення смерчів пов'язане з локальною неоднорідністю атмосфери, зіткненні неоднорідних за вологістю та температурою повітряних мас, теплих (внизу) і холодних (угорі) шарів повітря та сильному боковому вітрові під час грозової погоди.

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