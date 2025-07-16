Одразу кілька торнадо "гуляли" полем на Одещині (відео)

Явище вразило очевидців

Одразу п'ять торнадо побачили в полі на Одещині. Це не вперше цього місяця — днями величезний торнадо 30 хвилин вирував на трасі Київ-Одеса (в районі Знам'янки).

Відео кількох торнадо на одному полі з'явилося у мережі. Чоловіки, яки знімали незвичайне явище, нарахували п'ять торнадо. Завихрення повітря переміщувалися полем, здіймаючи пил. Земля на полі суха та пухка, схоже, що його нещодавно зорали, ймовірно, перед цим зібравши врожай.

Що таке торнадо

Торнадо (смерч) – це потужний атмосферний вихор, який виникає в грозових хмарах і тягнеться від них до землі, утворюючи стовп або хобот, що обертається. Це явище може бути дуже руйнівним, здатним переміщувати великі предмети та завдавати значних збитків.

Виникнення смерчів пов'язане з локальною неоднорідністю атмосфери. Вони виникають при зіткненні неоднорідних за вологістю та температурою повітряних мас, теплих (внизу) і холодних (угорі) шарів повітря та сильному боковому вітрі під час грозової погоди.

Чи є смерч рідкістю для України

За словами синоптиків, смерчі є звичайним явищем для України. Вони нерідко виникають влітку, особливо неподалік річок. Даних про те, що останнім часом смерчів в нашій країні побільшало, немає. Можливо, так може здаватися тому, що зараз люди мають більше можливостей їх фільмувати та викладати у мережу.

Як розповідав "Телеграф", 9 липня над одним із районів Львівської області очевидці зняли на відео смерч. Стовп повітря обертався на тлі темного неба, супроводжуючись сильним вітром.