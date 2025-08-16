Опасное погодное явление испугало жителей Одесской области (видео)

Есть объяснение этого явления

Жители Одесской области стали свидетелями редкого природного явления — смерча. Соответствующие кадры с вихрем распространили в соцсетях.

В частности, на ролике, распространившем телеграмм-канал "Одесса Инфо", отчетливо виден огромный столб пыли, поднимающийся от земли высоко в небо. Смерч образовался среди открытого поля в районе города Болград.

Возможно, это видео кого-то и испугает, но на самом деле подобные смерчи обычно не представляют серьезной угрозы для людей, хотя и считаются редкими для нашей страны. Такие явления в основном обладают небольшой силой и быстро рассеиваются, особенно если возникают над открытой местностью и вдали от населенных пунктов.

Почему возникают смерчи в Украине? Виной всему жаркая погода, способствующая их возникновению. Когда очень горячий воздух у поверхности земли быстро поднимается вверх, он сталкивается с более холодными воздушными массами на высоте, и из-за этого может образоваться вихрь. В этом году, напомним, на юге и востоке страны жара продолжается еще с июня, а дождей почти нет.

Ранее "Телеграф" писал, что смерч попытался "украсть" стол в Одессе. Ветер в тот день разгулялся нешуточно.