Справжня магія. На узбережжі Чорного моря побачили рідкісне природне явище (фото)

Воно утворюється через переломлення світла

Українці на Чорному морі побачили рідкісне явище. Йдеться про міраж, який утворився біля узбережжя одного з курортів.

Про це повідомляють місцеві канали. Зауважимо, що це рідкісне явище бачили у Чорноморську, Одеської області.

"На Чорноморському пляжі видно міраж у вигляді мосту на горизонті", — йдеться у повідомлені.

Міраж на морі в Одеській області

На фото дійсно добре видно міраж, який виглядає досить реалістично. Ба більше, окрім моста, якщо придивитись, можна побачити навіть щось схоже на табличку, які ставлять при в'їзді у місто.

У коментарях користувачі додали, що цей міст дуже схожий на Кримський. Дехто навіть писав, що це знак того, що міст над Керченською протокою скоро впаде. Були думки, що це не міраж, а Кримський міст течією до Одеської області принесло.

Для довідки

Міраж на морі або Фата-моргана — це оптичне явище, яке виникає через переломлення світла в атмосфері, коли шари повітря мають різну температуру та щільність. Це призводить до того, що віддалені об'єкти здаються спотвореними, збільшеними та/або відображеними, створюючи ілюзію, наприклад, кораблів, що пливуть у повітрі, або інших дивовижних пейзажів.

Міраж на морі

Тому міражі на морі, хоч і здаються магією, є цілком науковим явищем, викликаним законами фізики. І цього разу на Одещині побачили міст.

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